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القابضة للتشييد: 19.2مليار جنيه إيرادات مستهدفة و1.4مليار صافى الربح المتوقع

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:14 ص
القابضة للتشييد: 19.2مليار جنيه إيرادات مستهدفة و1.4مليار صافى الربح المتوقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب ــ عبد الحليم سالم
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ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

واعتمدت الجمعية العامة العادية قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة اعتبارًا من 14/7/2018، وعقب ذلك استعراض  المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير لتقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019.

 

وصدقت الجمعية العامة على مشروع الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2018/2019، والتى أظهرت ارتفاع الإيرادات المستهدفة لتبلغ 19.2 مليار جنيه بزيادة 63% عن المحقق فعليا فى العام المالى2016/2017، واستهداف صافى ربح 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن عام2016/2017.

 

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بتدريب العنصر البشرى، حيث إن العمالة تمثل رأس المال الحقيقى للشركات وإن الاستثمار فى الموارد البشرية لا يقل أهمية عن الاستثمار فى المعدات.

 

كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن طرح نسبة 32.25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لها، وذلك فى إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.

 

وفى هذا الإطار، أكد  الوزير على أن تطبيق برنامج الطرح لن يمس حقوق العاملين بل أنه من المنتظر أن ينعكس التطور بأداء الشركات بعد الطرح فى ظل مساهمة القطاع الخاص فى الإدارة على استقرار أوضاع العاملين وتحسنها وهو ما حدث فى حالات عديدة سابقة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة مما لديه من خبرات فنية وإدارية وتسويقية بما يؤثر إيجابا فى ارتفاع العائد على الاستثمار بالشركات التابعة.

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