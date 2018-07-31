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الصحة: حملات إعلانية لدعوة المواطنين لتحليل فيروس سى بالمجان

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:00 ص
الصحة: حملات إعلانية لدعوة المواطنين لتحليل فيروس سى بالمجان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق حملات إعلانية لدعوة المواطنين لإجراء المسح الطبى الشامل للكشف عن الفيروسات الكبدية والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية مثل القلب والضغط والسكر والسمنه.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة توفر الكشوف والأدوية للمرضى بالمجان وتابعت: لابد من إجراء التحاليل والإطمئنان على الصحة العامة للمترددين على مراكز الكشف الثابتة والمتنقلة.

وأضافت الوزيرة، أن هناك طفرة شامله فى آليات العلاج وتنظيم حضور المرضى إلى وحدات الكشف والمسح الشامل، وتابعت سنتخلص من المرض قريبا ونكفل الحماية الكاملة من العدوى لكل المواطنين .


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الصحة

فيرس سى

الكشف المبكر




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