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"السكة الحديد" تنفى انفصال جرار عن عربات قطار بخط بنها - منوف

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:48 م
"السكة الحديد" تنفى انفصال جرار عن عربات قطار بخط بنها - منوف الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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نفت هيئة السكة الحديد، ما تردد عن انفصال الجرار عن عربات قطار  رقم  623 ركاب بنها - منوف وسير العربات بدون جرار لمسافة  3كم  بين بنها وسبك الضحاك.
 
وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن العربات والجرار بهما نظام فرامل أوتوماتيك يعمل على وقوف الجرار والعربات فور حدوث انفصال على مسافة لا تزيد عن متر ونصف أو مترين، وأن ماحدث اليوم حدث عارض فنى بالقطرة بين الجرار والعربة التى خلفه، وعلى الفور تم إزالته بمعرفة السائق واستكمل القطار رحلته.
 
من جانبه، وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، بالتحقيق الفورى لمعرفة السبب ومحاسبة المسؤلين .
 
 
 

 
 
 

 


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