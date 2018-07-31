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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:21 م
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السجن 12 عاما لعالم أوكرانى أدين بتهمة التجسس لروسيا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:03 م
السجن 12 عاما لعالم أوكرانى أدين بتهمة التجسس لروسيا الشرطة الأوكرانية
أ ف ب
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حكم القضاء الأوكرانى الثلاثاء بالسجن 12 عاما بحق عالم أوكرانى (84 عاما) بعد ادانته بتهمة "الخيانة العظمى" لقيامه بجمع معلومات عسكرية لحساب روسيا، وفق ما أفاد محاميه والنيابة.

واعتقل مهدى لوغونوف فى أغسطس 2017 فى مدينة خاركيف المجاورة لخط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لموسكو، وفق النيابة الاقليمية.

وقالت النيابة فى بيان "كان يجمع معلومات تعود إلى مؤسسات علمية وتشكل أسرار دولة" وخصوصا فى المجال العسكرى.

وأكد محامى لوغونوف الحكم، موضحا لفرانس برس أنه يعتزم استئنافه، وجرت المحاكمة فى شكل مغلق بسبب معلومات تتصل باسرار الدولة بحسب المحامى ديمترو تيخونتشنكوف.

وذكرت قناة تلفزة أوكرانية أن لوغونوف حصل على تقرير سرى حول تطوير كييف لتكنولوجيا عسكرية جديدة وكان يستعد للتوجه شخصيا إلى روسيا قبل اعتقاله. وابدى اهتماما ايضا بتخزين النفايات المشعة فى معهد للفيزياء فى خاركيف.

واضافت ان الرجل شكل مجموعة اجرامية تضم نحو عشرين شخصا ونقل الى موسكو معلومات عن منشآت عسكرية وأسلحة أوكرانية ولم يخف توجهه الانفصالى.

وصرح لوغونوف للمصدر نفسه "لو كنت شابا لانضممت ربما إلى (ايجور) ستريلكوف" القائد الروسى السابق الذى قاتل فى شرق أوكرانيا.

وأسفر النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكرانى عن أكثر من عشرة الاف قتيل منذ اندلاعه فى 2014.


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