الزراعة: حملات مرورية على محصول القطن بمحافظتى الشرقية والبحيرة

أكد المهندس محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجان المرور الميدانى، زارت قرى مركز كفر صقر محافظة الشرقية للاطمئنان على محصول القطن وعقدت لقاء مع المزارعين هناك واستمعت إلى مشاكلهم ووجهت لهم النصائح من أجل الحفاظ على المحصول وجاري الرش الوقائي الثانى على فحص اللوز نسبة الإصابة 3% إصابة قرنفلية وشوكية وتم الرش مبيد الفاسبير 10% معدل 250 سم للفدان.

وأضاف رئيس شئون المديريات، أنه خلال الزيارة تلاحظ بشاير تفتيح ونباتات شاردة نموات خضرية قوية وتم التنبيه بالرى على فترات متقاربة 15 يوم وعدم الرى أثناء الظهيرة والرى على الحامى مع سرعة صرف المياة بداية الوقائى الثانى والمبيدات متوفرة وكذلك تلاحظ زراعة الذرة 181 فدان بيضاء و204 فدان الذرة صفراء.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ، أنه تم المرور الميداني أيضا على محصول القطن بقرية النجيلى مركز أبو المطامير محافظة البحيرة ، تم عقد عدة لقاءات مع المزارعين بالقرية لحل مشاكلهم المتعلقة بالأسمدة والتقاوى والمبيدات، ويأتى هذا فى إطار المتابعة المستمرة الميدانية والتي يشدد عليها دائما الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.