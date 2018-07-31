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الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:11 م
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية تتابع مع السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما ملابسات وفاة المواطن "حسن رمضان مخيمر شرف" إكلينيكيا، وذلك بعد نقله من محبسه في سجن مدينة "فيتربو" بإيطاليا إلى مستشفى المدينة نتيجة محاولته الإنتحار طبقا لما أفادت به إدارة السجن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية فى روما تحركت فور تلقيها خطابا رسميا من إدارة السجن يوم 24 يوليو الجارى بشأن نقل المواطن في حالة حرجة إلى المستشفى نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولته الإنتحار فى محبسه الإنفرادى، مطالبة إبلاغ والدة المواطن بالواقعة مع موافاتها بدعوة من إدارة السجن لزيارته في المستشفى بإيطاليا، حيث قامت السفارة بالتواصل مع أحد أقرباء المواطن في إيطاليا لإبلاغه بما تقدم.

كما قامت بنقل رغبة الأسرة إلى المستشفى والسجن فى الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن للإطلاع على ملابسات الحادث، إلا أن إدارة المستشفى قامت مساء يوم أمس الثلاثاء بإبلاغ السفارة بوفاة المواطن إكلينيكيا نتيجة المضاغفات الناتجة عن محاولة الإنتحار.

وأضاف أبو زيد، أن السفارة من جانبها قامت بإرسال وفد في اليوم التالي مباشرة إلى مدينة "فيتربو"، وذلك لمقابلة مسئولى المستشفى والسجن للوقوف على ملابسات الحادث، حيث اجتمع الوفد مع مسئولى المستشفى، الذين أفادوا بأن الفقيد قد نقل إلى المستشفى يوم 23 يوليو الجارى فى حالة فقدان وعى تامة، حيث اتضح أنه حاول الإنتحار شنقا فى محبسه.

وأكد مسئولو المستشفى أن المواطن توفي إكلينيكيا. كما التقى وفد السفارة مع مسئولى السجن فى المدينة، والذين أكدوا ما سبق أن أفادت به المستشفى.

 وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن السفارة المصرية في روما مازالت على تواصل مع أسرة الفقيد لإبلاغها بأي تطورات في هذا الصدد، مع قيامها بمخاطبة إدارة السجن بمذكرة رسمية للمطالبة بإجراء تحقيق رسمي في الحادث للتعرف على ملابساته، فضلا عن الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن من المستشفى، علما بأن السفارة سوف تقوم بإيفاد أحد أعضاءها لمدينة "فيتربو" لمتابعة التحقيقات. 

 


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