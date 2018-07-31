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الخارجية الأمريكية: بومبيو يؤيد عرض ترامب إجراء محادثات مع إيران

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:01 م
الخارجية الأمريكية: بومبيو يؤيد عرض ترامب إجراء محادثات مع إيران وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية مايك بومبيو يؤيد ما قاله الرئيس دونالد ترامب عن استعداده لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى مؤتمر صحفى مقتضب إن بومبيو قال فى السابق إن ترامب يرغب فى الاجتماع مع زعماء دوليين لحل المشكلات بما فى ذلك مع المسؤولين الإيرانيين.

ولكن عندما سئلت عما إذا كان بومبيو يؤيد على وجه التحديد التحدث مع الإيرانيين بدون شروط مسبقة تجنبت ناورت استخدام تلك العبارة وقالت إن واشنطن تود أن ترى تغييرات فى السلوك الإيرانى ولكن "المهم هو أننا سنكون مستعدين للجلوس وإجراء هذه المحادثات".


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