الجيش الباكستانى ينقذ متسلقا روسيا علق فوق سلسلة جبال "كاراكورام"

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أعلن فريق تابع للجيش الباكستانى اليوم الثلاثاء إنقاذ متسلق جبال روسى كان عالقا فوق قمة جبل فى سلسلة جبال كاراكورام بشمال البلاد.

وذكر بيان للجيش - نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية - أنه تم التقاط المتسلق الروسى ألكسندر جوكوف بمروحية من ارتفاع 294ر6 متر فى ظل ظروف جوية قاسية عقب ست محاولات فاشلة، فيما تم نقل جوكوف إلى المستشفى ببلدة سكاردو، حيث أكد الأطباء أن حالته الصحية مستقرة.



وكان متسلق روسى آخر يدعى سيرجى جلازونوف قد توفى فى 26 يوليو الجارى بعدما علق مع جوكوف لمدة 6 أيام فوق قمة أحد الجبال فى ظل ظروف جوية شديدة القسوة.