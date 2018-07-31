التعليم: لم نتلق شكاوى من امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم الثلاثاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017/2018.

وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات قد عقدت على فترتين الفترة الأولى: عدد المواد الامتحانية (37) امتحان، والفترة الثانية: عدد المواد الامتحانية (4) امتحانات.

من جهته، صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، بأن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، كما أضاف مجاهد قيام المنتدبين بمراجعة الأوراق الامتحانية وحرروا محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقاً لما ورد في جداول الامتحانات، مشيرا إلى أن الطباعة سليمة وخالية من الأخطاء المطبعية، (لا توجد) أخطاء فنية.

وأشار محمد شاهين مستشار التعليم الصناعي ورئيس غرفة العمليات، إلى أن متابعة نتائج غرفة العمليات لامتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) قد أسفر عن التالى:

- فى التعليم الصناعى لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الأسئلة، أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية.

- بالنسبة لغرفة التعليم التجاري، لم نتلق أية شكاوى من صعوبة الأسئلة، أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية.

- فى امتحان التعليم الزراعى، لم نتلق أية شكاوى من صعوبة الأسئلة، أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية.