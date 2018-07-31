التعليم: ضم خمس مدارس جديدة لمجموعة مدارس 30 يونيو

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، إنه تم ضم باقى مدارس مجموعة منارات القاهرة إلى مدارس 30 يونيو.

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة أسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو أن مجموعة مدارس منارة القاهرة تضم 8 مدارس تم التحفظ فى السابق على ثلاث مدارس منهم وبالأمس تم ضم خمس مدارس تحت التحفظ فأصبح مجمع منارة القاهرة بالكامل تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

وجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالإشراف الكامل علي هذه المدارس حيث يتم إسناد إدارتها لمكتب الأمانة الفنية الذى يتولى الأعمال المالية والقانونية ومهام السكرتارية الفنية والإدارية، ويستعان بأعضائها من بين العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وإحلال قيادات جديدة لها؛ في إطار منع انتشار الأفكار الخاطئة، ومن أجل تعزيز الشعور بالانتماء الذي يجب غرسه في نفس كل طالب مصري، والتحول في تلك المدارس من الفكر المتشدد إلي السماحة والاعتدال؛ وذلك للحفاظ علي الأمن والاستقرار.