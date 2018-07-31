"التعليم العالى" تصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بالقاهرة

كتب وائل ربيعى

فى إطار ملاحقة ومتابعة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية الكائن مقرها في (13شارع مركز المعلومات ـ مربع 1157 ـ مساكن شيراتون ـ النزهة)؛ لممارستها التسويق والدعاية لأنشطة تعليمية دون ترخيص بالمخالفة لنصوص القانون.

وأفادت لجنة الضبطية القضائية فى تقريرها بغلق هذه المنشأة لعدم الالتزام بما رخص لها به من أنشطة مخالفة بذلك أحكام قانون 52 لسنة 1970ولائحته التنفيذية، حيث دأبت هذه المنشأة على القيام بدعاية وتسويق عن أنشطة تعليمية، وعقد مؤتمر للاستثمار والتعليم؛ مما استوجب صدور قرار وزارى بالغلق الفورى لهذه المنشأة، و مخاطبة محافظ القاهرة لاستصدار قرار بالغلق الفورى.

كما وجه الوزير، بضرورة استمرار لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

وتهيب الوزارة بالطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بما هو موجود على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية خاصة؛ حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.