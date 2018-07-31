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التحالف العربى: الميليشيات تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:07 ص
التحالف العربى: الميليشيات تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة الأوضاع فى اليمن - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الميليشيات تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة، مشيراً إلى أن عرقلة الملاحة البحرية يعود لسوء إدارة الميليشيات للميناء.

وأشار التحالف، حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، إلى أن سوء إدارة ميناء الحديدة سيتسبب بكارثة بيئية تعطل أعمال الإغاثة، موضحاً أن تعطيل دخول المواد الغذائية عبر ميناء الحديدة يزيد معاناة اليمنيين.

وتابع: "سوء إدارة ميناء الحديدة سببه الميليشيات المشغلة له"، مضيفاً أن هناك سفينة اصطدمت بقاع القناة أثناء دخول ميناء الحديدة.

 


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التحالف العربى

الميليشيات

ميناء الحديده




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