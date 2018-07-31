البيئة تغرم صاحب مركب لإتلافه شعاب مرجانية بالقرب من محمية رأس محمد

كتبت آية دعبس

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن شحوط أحد مراكب السفارى بمنطقة شعاب مرجانية تسمى شعاب سرور، أثناء قيام المركب برحلة سفارى شمال غرب محمية رأس محمد.

وقد قامت على الفور محميات جنوب سيناء بالتنسيق مع مالك المركب للاستعانه بأحد المراكب لسحبها وقد تم مراجعة خرائط المد والجذر للمنطقة لتحديد أنسب وقت يتميز بارتفاع أعلى منسوب لمستوى سطح البحر لتسهيل قيام المالك بعملية سحب المركب.

كما تولت محميات جنوب سيناء تصوير قاع المركب ومنطقة الشعاب التى شحطت بها لتقدير حجم الضرر البيئى الناتج عن الحادث وتغريم المركب المتسبب بالضرر طبقاً لقانون البيئة.