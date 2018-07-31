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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:19 م
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البابا تواضروس يشيع جثمان الأنبا إبيفانيوس لمثواه الأخير ويتلو وصيته

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:46 م
البابا تواضروس يشيع جثمان الأنبا إبيفانيوس لمثواه الأخير ويتلو وصيته جانب من جنازة الأنبا ابيفانيوس
سارة علام
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شيع البابا تواضروس الثانى، جثمان الأنبا ابيفانيوس حتى قبره وقرأ على الرهبان الوصية التي تركها الأسقف لتلاميذه وأخوته من الرهبان وجاء فيها: 
لا تتوانوا عن خدمة الله
اتعبوا في الصلاة 
احفظوا ألسنتكم من الوقيعة
أطلب إليكم يا أولادي الأحباء
احفظوا أجسادكم طاهرة للرب ولا تتركوا مصابيحكم تنطفئ 
وأصنعوا مخافة الله في قلوبكم
الله يشهد إني لم أخف شيئًا عنكم من علم الله

اسألوا المسيح ألا يحاسبني على الزلات

وها أنا الآن رحلت عنكم ولم أعد أرى وجوهكم وصلوا من أجلي في القداسات، وأسال المسيح أن يقيم لكم راعيًا يسوس أموركم ويرعاكم".
 
وخرج البابا تواضروس من منطقة المدافن واستكمل الرهبان طقوس دفن الأسقف على أصوات التراتيل التي يرتلها إبراهيم إسحق معلم الكاتدرائية.
 
 
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