"الإدارية" تقضى بوقف دعوى منع يوسف زيدان من الظهور بالفضائيات جزائيا لمدة شهر

كتب: أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى رقم 5033/72 المقامة من طارق محمود المحامي والتى اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطالب فيها بمنع يوسف زيدان من الظهور إعلامياً، جزائيا لمدة شهر .

ونصت الدعوى على أن المعلن إليه الخامس وهو يوسف زيدان دأب ومن خلال ظهوره على الفضائيات والبرامج ومداخلاته الهاتفية على تشوية الشخصيات التاريخية وتوجيه عبارات السب لها مفتقدا بذلك أمانة الطرح بحثا عن الشهرة من خلال تلك الإدعاءات الكاذبة تاريخيا وهو المسلك الذى انتهجه خلال عرضه للسيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبى والزعيم أحمد عرابى وهو ما يعد تخريبا لذاكرة الأمة وينال من الثوابت والرموز الإسلامية .

وأضاف طارق محمود أنه يعد ذلك بمثابة مخطط ممنهج لتشوية التاريخ الإسلامى يقوده يوسف زيدان، مستغلا ظهوره على الفضائيات لنشر تلك السموم التى تمثل ضربا لكل القيم والمبادئ ويضاف إلى ما سبق تصريحه بأن الحنيفية أباحوا شرب النبيذ وأن المذهب الفقهى الرسمى هو المذهب الحنفى ومن ثم فإن شربه حلال وهو الأمر الذى يعد تدليسا على الفقه الحنفى، وهو قول غير صحيح وجهل تام بالأحكام التى تقوم عليها الشريعة الإسلامية.

واستند محمود في دعواه بأن الهيئة العامة للاستثمار والـــمناطق الحرة هى المنوط بها بـــمنح التراخيص اللازمة لإنشاء قناة فضائية ومزاولة نشاطها وفقا للقانون، وفقاً لنص المادة الأولى من قانون اتحاد الإذاعه والـــتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 وتتولى الهئية دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية الـتى تبثها أجهزتها وتخضع لرقابتها .

وأضاف أن من بين الضوابط الخاصة بنظام عمل مشروعات الاتصال عبر محطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية فى المنطقة الحرة الإعلامية نصه على وجوب إلتزام القنوات التلفزيونية والفضائية بمراعاة المبادئ التي تتمثل في الإتزام بما يوجبه ميثاق العمل الإعلامى وعدم المساس بالمصلحة القومية والإلتزام بالتعليمات التى تصدرها الحكومة فى أوقات الحرب والكوارث الطبيعية بما يضمن عدم المساس بالأمن القومى.

وكذلك الإلتزام بالموضوعية وعدم نشر أو إذاعة الوقائع المشبوهة او المتبورة وتحرى الدقة فى توثيق المعلومات وفى العرض المتوازن للآراء وعدم امتهان الأديان أو الحض على كرهيتها أو الطعن على إيمان الآخريين، وعدم نشر أو إذعة إعلان يتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه.

وطالب محمود في ختام دعواه بمنع ظهور المعلن إليه الخامس يوســـف محمد أحمد زيـــدان مـن الظهور فى جميع وسـائل الإعلام المرئى والمسموع والفضائيات وكل البرامج ســواء بالاستضافة أو المداخلة الهاتفية علــى أن يكون هذا الإلتزام لمدة مناسبة تتناسب مع جسامة المخالفات الثابته فى حقه .