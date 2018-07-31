الإحصاء: 120.4 ألف رحلة طيران لمطارات مصر تنقل 11.8 مليون راكب فى 5 أشهر

كتبت- هبة حسام

بحسب بيانات رسمية صدرت تباعاً على مدار الأشهر الماضية آخرها فى شهر يوليو الجارى، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الفترة من يناير – مايو 2018 قيام المطارات المصرية بـ 120.4 ألف رحلة طيران نقلت 11.8 مليون راكب و 117.8 ألف طن بضائع.

وأظهرت البيانات الإحصائية والصادرة بشكل متتالٍ على مدار الفترة الماضية ضمن النشرات المعلوماتية التى يعلنها جهاز الإحصاء شهرياً، آخرها النشرة المعلوماتية لشهر يوليو الجارى، أن شهر أبريل الماضى هو الأعلى من حيث حركة الطيران مقارنة بباقى أشهر الفترة المشار إليها "يناير – مايو 2018"، حيث شهد ذلك الشهر 25.6 ألف رحلة طيران نقلت 2.9 مليون راكب، و 22 ألف طن بضائع.

وفى المقابل جاء أقل عدد لرحلات الطيران خلال الفترة المشار إليها، فى شهر فبراير، والذى سجل 20.8 ألف رحلة طيران نقلت 2.1 مليون راكب، و 20.2 ألف طن بضائع، فيما سجل شهر مارس التالى له "وهو من الأشهر المرتفع بها رحلات الطيران أيضاً خلال الفترة المذكورة" 25.4 ألف رحلة طيران نقلت 1.8 مليون راكب، 26.3 ألف طن بضائع.

أما شهرى يناير ومايو من العام الجارى "بداية ونهاية الفترة المشار إليها"، فقد سجلا عدد رحلات طيران، كالتالى: "23.9 ألف رحلة طيران نقلت 2.4 مليون راكب و 26.6 ألف طن بضائع خلال شهر يناير 2018، و 24.7 ألف رحلة طيران نقلت 2.6 مليون راكب و 22.7 ألف طن بضائع خلال شهر مايو 2018".

وبشكل عام، تبين من البيانات الإحصائية أيضاً انه بمقارنة الفترة المذكورة "يناير – مايو 2018" بمثيلتها من عام 2017، ارتفعت رحلات الطيران خلال أشهر العام الجارى المذكورة، حيث بلغ إجمالى رحلات الطيران بها 120.4 ألف رحلة كما هو مذكور عالياً، مقابل 105.5 ألف رحلة طيران للفترة المثيلة.

وتوضح الرسوم البيانية التالية، عدد رحلات الطيران وعدد الركاب والبضائع المنقولة بتلك الرحلات خلال كل شهر من أشهر الفترة المشار إليها من العام الجارى، ومقارنة كل شهر بمثيله من العام الماضى، وذلك طبقاً لما هو صادر عن جهاز الإحصاء من بيانات رسمية...

يناير