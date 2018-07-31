الأنبا دانيال عن وفاة أبيفانيوس: لا تستبقوا الأحداث والانسياق وراء الشائعات

سارة علام

وجه الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة، رسالة بضرورة عدم استباق الأحداث والانسياق وراء الشائعات فى قضية وفاة الأنبا أبيفانيوس.

وشكر الأنبا دانيال، فى جنازة الأنبا ابيفانيوس بالدير، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة التي قدمت تعزية للبابا، مشيدًا بالأجهزة الامنية والتنفيذية ومدير أمن البحيرة والطب الشرعي والبحث الجنائى الذين قضوا ثلاثة أيام فى الدير للتحقيقات ولم ينتهوا بعد.

واختتم، أرجو عدم استباق الأحداث ونشر الشائعات، فلا يوجد اتهامات واضحة والتحقيقات مستمرة ونطلب صلواتكم لسلام وهدوء الدير من أجل أنبا ابيفانيوس، والذى كان محبوبا من أعضاء المجمع المقدس، وأ كثر الأساقفة نقاءا.