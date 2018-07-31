الأمن العراقى يزيل خيام المعتصمين أمام مجلس محافظة البصرة بالقوة (صور)

كتب سمير حسنى ـ (أ ش أ)

أزالت قوات الأمن العراقية خيام المعتصمين أمام مجلس محافظة البصرة بالقوة، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وأقام متظاهرون بمحافظة البصرة اليوم الثلاثاء، خيام اعتصام من جديد أمام بوابة مجلس المحافظة، احتجاجا على سوء الخدمات والتقصير وعدم وجود فرص عمل.



الأمن العراقى ينزع خيام المتظاهرين

وطالب المتظاهرون، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية العراقية"، ببناء سد البصرة، وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإنشاء مشاريع تحلية المياه، وإيجاد فرص عمل للعاطلين ،بالإضافة إلى إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين.



العراقيون يتظاهرون أمام مقر مدينة البصرة

وباشر المتظاهرون بنصب الخيام أمام بوابة المجلس، وسط إجراءات أمنية مكثفة من القوات الخاصة والقوات الأمنية للشرطة تحسبا لأى حدث طارئ.

من جانبها، أوضحت لجنة تنسيقيات الحركة الاحتجاجية فى البصرة أن تظاهرة اليوم قد تتحول إلى اعتصام مفتوح فى حال استمرار الحكومتين المحلية والمركزية بتقديم حلول لا تتناسب مع حجم المعاناة فى المحافظة .



قوات الأمن أمام المتظاهرين

وكانت اللجان التنسيقية فى محافظة البصرة العراقية فد دعت المتظاهرين ووجهاء المحافظة إلى اجتماع لتوحيد الصفوف .



متظاهرون عراقيون بالبصرة



متظاهرون عراقيون



متظاهرون عراقيون



متظاهرون يجلسون أمام قوات الأمن



مظاهرات عراقية بالبصرة



هتافات أثناء مظاهرات العراقيين