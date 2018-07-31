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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:12 م
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اعتماد نتيجة القبول بمدرسة مياه الشرب بمحافظة بنى سويف

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:13 م
اعتماد نتيجة القبول بمدرسة مياه الشرب بمحافظة بنى سويف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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اعتمد اليوم الثلاثاء المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي ببني سويف، نتيجة قبول الصف الأول للعام الدراسي 2018/2019 للمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.
 
وحسب بيان للشركة فإن نتيجة الحد الأدني للقبول من أبناء محافظة بني سويف كان الحد الأدني للقبول 274.5 درجة لعدد 30 طالبا، ومن أبناء محافظة المنيا 264 درجة لعدد 10طلاب وأبناء محافظة أسيوط 274 درجة لعدد 11 طالب، وأبناء محافظة سوهاج 272 درجة لعدد 8 طلبة، وأبناء محافظة الأقصر 277 درجة لعدد 3 طلاب .
 
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لمحافظتي الفيوم وأسوان فلم يرد موافقة من شركات المياه بالمحافظتين بقبول طلبة هذا العام، كما ستجرى المقابلة الشخصية للمقبولين يومي الأربعاء والخميس الموافق8 و  2018/8/9 بمقر المدرسة بشرق النيل الحي الثالث.
 
 

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