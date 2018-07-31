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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:06 م
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استيلاء تاجر تموينى على 89 ألفًا و140 جنيها بكفر الشيخ

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:23 م
استيلاء تاجر تموينى على 89 ألفًا و140 جنيها بكفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، شكل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا تحت إشراف رشدى مرزوق مدير الإدارة، تمكنت من اكتشاف استيلاء " ج. س. م "، تاجر تموينى، على 89 ألف و140 جنيها، لتقديمه إخطار المحاسبة مرفق به تسويات مزورة بالمقارنة بالتقرير الصادر من جهاز الحاسب الآلى.

 

وأضاف الهابط، أنه تم تحرير المحضر رقم 332 جنح أمن دولة طوارئ لسنه 2018 ضد، وتم إحالة التاجر المذكور للنيابة العامة بعد تقديم كافة المستندات الدالة على قضية التزوير وجارى مباشرة التحقيقات.


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