ارتفاع حصيلة انفجار قنبلة بحافلة غربى أفغانستان لـ اا قتيلا و 31 مصابا

كابول (أ ش أ)

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 31 آخرون إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بحافلة فى إقليم فرح غربى أفغانستان.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن عبد الجبار شاهق رئيس إدراة الصحة بالإقليم قوله "إن ضحايا الانفجار الذى وقع صباح اليوم بمقاطعة بالا بولوك كلهم من المدنيين".

وأضاف شاهق أن الحافلة كانت فى طريقها من إقليم هيرات إلى العاصمة "كابول" حينما مرت على القنبلة، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.

من جهة أخرى أفادت تقارير محلية أفغانية، بسقوط 48 مدنيا أفغانيا بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح فى ولاية فراه غربى البلاد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق أثناء مرور حافلة لنقل الركاب فى وقت مبكّر من اليوم الثلاثاء .

وأشار المكتب الإعلامى لحاكم فراه فى بيان مقتضب (نقلته وكالة أنباء /بجفاك/ الأفغانية) أنه: "نتج عن الحادثة مقتل 8 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 40 آخرين منهم نساء وأطفال".

وكانت الحافلة قد تعرضت - وهى فى طريقها من منطقة هرات إلى العاصمة كابول - للتفجير بعبوة ناسفة زرعها مسلحون فى منطقة لخشك بمديرية بالابلوك.

وقد شهدت المديرية ذاتها اشتباكات عنيفة قبل عدة أسابيع بين مسلحى طالبان والجنود الحكوميين، وهى إحدى المراكز التى انطلق منها المتمردون بهدف السيطرة على مركز المدينة منتصف شهر مايو الماضى.





وفى السياق ذاته أعلنت القوات الأفغانية اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن ثمانية مسلحين واعتقال مسلح باكستانى مشتبه به خلال عمليات قوات الدفاع الوطنى والأمن الأفغانى فى إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان.

وقال (فيلق ثاندر ال 203) التابع للجيش الأفغانى ـ فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية ـ أن القوات المسلحة الأفغانية نفذت عمليات استنادا على معلومات استخباراتية فى منطقة زورمات؛ ما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين على الأقل، مشيرا إلى أن 12 مسلحا على الأقل قد أصيبوا بجروح خلال ذات العمليات وتم اعتقال مسلح باكستانى مشتبه به.

وأضاف البيان أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تزال تجرى فى منطقة زورمات فى إقليم باكتيا ويقودها قائد فرقة قوات ثاندر روح الله خليل أوغلو.