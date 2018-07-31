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إحالة معلم لغة عربية للمحاكمة بتهمة المشاركة فى مظاهرات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:12 ص
إحالة معلم لغة عربية للمحاكمة بتهمة المشاركة فى مظاهرات النيابة الإدارية
عبد الله محمود
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أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم لغة عربية بإدارة مطاى التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامه بالتورط فى أعمال شغب وإرهاب بمحافظة المنيا.

 

كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة مطاى الإدارية فى القضية رقم 52 لسنة 2017 بمعرفة عادل العوامرى، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار محمد محمد حسن، مدير النيابة، عن قيام المتهم بالتظاهر والترويج لاستخدام العنف والقوة والدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستورى وحيازة زجاجات فتيل مشتعل وحجارة بدائرة مركز سمالوط، وتم الحكم عليه حضورياً بالقضية رقم 3256 كلى شمال المنيا بجلسة 11/12/2017 بالسجن لمدة خمس سنوات والتى تنتهى 11/12/2022 وتم ترحيله إلى سجن وادى النطرون بتاريخ 5/1/2018 .

 

وقالت النيابة فى بيان صحفى، إنه ما ثبت فى حق المتهم من جرائم يفصح وبجلاء عن خطورته الإجرامية وعمله ضد مصلحة الوطن ومخالفة أحكام الدستور والقانون وخلافاً للأمانة الموكلة إليه كموظف عام ، تلك الخطورة التى استفحلت بحيث بات معها استمراره فى الوظيفة العامة مخالفاً للقانون و بما يتعين معه قطع الرابطة الوظيفية بينه وبين مؤسسات الدولة التى كرس المتهم نشاطه الإرهابى ضدها، فقد انتهت النيابة الإدارية لقرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة توطئة لبتر هذا العنصر الفاسد من جسد الوظيفة العامة.


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