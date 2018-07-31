"أوقاف قنا " : تجهيز 76 مسجد بـــ 21 ألف 222 متر سجاد

قنا – هند المغربى

قال الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة أوقاف قنا، أن المديرية بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف تعمل من خلال خطة على تطوير وتجديد المساجد بالمحافظة وتجهيزها حيث تمكنت منذ بداية عام 2018 من تجهيز عدد كبير من المساجد على مستوى المحافظة.

وأوضح الطراوى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه تم الأنتهاء من تجهيز 76 مسجد بمختلف مراكز المحافظة بسجاد بطول 21 الف 222 متر بمختلف قرى ونجوع المحافظة وفقا لخطة تغطى كافة المساجد بالمحافظة.

وأضاف الطراوى أن المديرية أيضا أنتهت من تنفيذ عدد من المسابقات للقرأن الكريم وهى مسابقه المستشار الفنجرى ومسابقة الإمام الجامع ومسابقة الإمام المتميز ومسابقة الإمام المجدد وتم تكريم كافة المتميزين بهذة المسابقات.