أهالى المطرية بالدقهلية يرفضون خروج السيارات من المدينة إلا بعد إصلاح الطريق

الدقهلية شريف الدب

تجمهر العشرات من أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية أمام مدخل المدينة وقطعوا الطريق ومنعوا خروج السيارات من الموقف المتجه إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد، احتجاجًا على سوء حالة الطريق بعد أن فقدت المدينة أول امس 11 من أبناءه فى حادث بورسعيد الآليم أثناء التوجه إلى مقر عملهم.

وطالب الشباب جميع المسئولين بالتحرك وحل مشكلة الطريق وإصلاحه، وطالبو بسرعة التحرك لإنقاذ أرواح الأهالى التى تحصد كل فترة على هذا الطريق وأشار الأهالى إلى أنه ليست المرة الأولى التى يتم حصد أرواح أهالى المدينة أثناء البحث عن الرزق ولقمة العيش.

وعلى الجانب الآخر بعد فشل المفاوضات مع المعترضين وتأخر العمال عن العمل، عادوا مرة أخرى إلى منازلهم.