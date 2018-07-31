أكاديمية البحث العلمى تحتفل بتخرج 11 شركة تكنولوجية ناشئة فى مجال انترنت الأشياء

كتب وائل ربيعى

احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات "اتصال" بتخرج 11 شركة تكنولوجية ناشئة من الدورة الأولي لأول حاضنة قومية متخصصة في مجال انترنت الأشياء والتي تحمل اسم "ابني"، وهي حاضنة ممولة من الأكاديمية بمبلغ مالى يصل إلى 2 مليون جنيه تشتمل على تطوير FabLab، ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي "انطلاق".

وقد تم فتح باب التقدم لحاضنة "ابني" في مايو 2016، وبلغ عدد المتقدمين 70 مشارك وتم عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين، ثم وقع الاختيار علي 38 متقدم كانت فكرتهم ذات صله بإنترنت الأشياء ليلتحقوا بالمعسكر التدريبي، وقد خضعوا لبرنامج تدريبي علي أيدي خبراء في المجال لرفع كفاءة المتدربين على المستوى التقنى والفنى والمالى والإدارى وريادة الأعمال، ثم تم إعادة تقييمهم مرة ثانية وتم اختيار أفضل 11 رائد من رواد الأعمال التكنولوجيين، وتم دعم كل شركة بمبلغ 150 ألف جنية للشركة الواحدة، ومن أمثلة هذه الشركات شركة Voxera والتى تنتج جهاز مصمم خصيصاً للمسافرين حتى يُمكنهم من استخدام خطوط الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى دفع رسوم تجوال، وشركة Creetovaلإنتاج لمبات إضاءة يتم التحكم بها عن طريق الهاتف المحمول، وشركة Smart life وتُقدم نظام حماية وأمان إلى أصحاب المنازل حتى يُمكهنم من المراقبة والتحكم بمنزلهم عن بعد من خلال نظام موجود على شبكة الإنترنت، وشركة PAI Labs وتقدم نظام تحليلي يقوم بتشخيص عدم انتظام ضربات القلب عن طريق إشارات الـ ECG وهو نظام محمول بأسعار مناسبة، وشركة Prolimbوالتي تنتج أطراف صناعية تعويضية حسب الطلب وبأسعار مناسبة لمبتوري الأطراف العلوية ذوى بتر تحت الكوع حيث يمكن ارتداء هذه الأطراف بدون جراحة وتعمل على البطاريات، كما أن هناك شركة Trackky هو حل كامل معتمد على الإنترنت، كتطبيق على الهاتف المحمول وتكنولوجيا الاتصال عن طريق الـ Bluetooth والذي يوفر للآباء خاصية تعقب الأتوبيس المدرسي الخاص بأولادهم واستقبال الإشعارات عند وصول الأتوبيس وعندما يقوم أولادهم بالدخول إلى بوابة المدرسة.

وفي كلمته أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حرص الأكاديمية علي تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال المصرية والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل، وأضاف صقر أن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي "انطلاق" الممول بـ 44 مليون جنيه، احتضن أكثر من 83 شركة منذ عام 2016 وحتى الآن وتم تخريج 40 شركة تكنولوجية ناشئة، وذلك بخلاف الشرکات التی تم الاحتفال بتخریجها الیوم من حاضنة "ابني" وعددها 11 شركة، كما أتاح برنامج انطلاق اکتر من 240 فرصه عمل إلی الآن لشباب المبتکرین ورواد الأعمال.



احتفال أكاديمية البحث العلمى



احتفال أكاديمية البحث العلمى



احتفال أكاديمية البحث العلمى



احتفال أكاديمية البحث العلمى