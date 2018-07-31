أفغانستان تجرى انتخابات رئاسية يوم 20 أبريل المقبل

رويترز

قال مسؤول مطلع، اليوم الثلاثاء، إن أفغانستان ستجرى انتخاباتها الرئاسية المقبلة يوم 20 أبريل العام المقبل.

يأتى تأكيد موعد إجراء الانتخابات فى ظل استعدادات لإجراء انتخابات برلمانية منفصلة فى أكتوبر، تكتنفها مشكلات فنية وتنظيمية واتهامات بالتزوير وانتهاكات.

ولن يبدأ تسجيل المرشحين قبل نوفمبر، لكن مناورات سياسية بين المرشحين المحتملين وحلفائهم بدأت بالفعل ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح الرئيس أشرف غنى لفترة رئاسية ثانية مدتها خمسة أعوام.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية فى عام 2014 ولم تسفر عن فائز واضح بعد اتهامات بعمليات تزوير واسعة فى الانتخابات من جانب أنصار الرئيس غنى ومنافسه عبد الله عبد الله.

وبعد شهور من الجدل وقع المتنافسان اتفاقا بوساطة أمريكية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تولى فيها غنى منصب الرئيس بينما تولى عبد الله منصب الرئيس التنفيذى الذى جرى استحداثه له.