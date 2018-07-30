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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:59 ص
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المملوك للشركة المصرية للإتصالات..

2.5 مليون جنيه قيمة التأمين على لاعبى نادى تليفونات بنى سويف

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:00 ص
2.5 مليون جنيه قيمة التأمين على لاعبى نادى تليفونات بنى سويف الكابتن اشرف محمود المدير الإدارى لنادى تليفونات بنى سويف وعصام متولى مدير الكرة بالنادى
كتب : حسام الشقويرى
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كشف وسيط التأمين حمدى عبد المولى، أنه تم التأمين على لاعبى الفريق الأول لكرة القادم بنادى تليفونات بنى سويف المملوك للشركة المصرية للإتصالات ، بوثيقة الحوادث الشخصية لـ25 لاعب بقيمة 2.5 مليون جنيه بواقع 100 الف جنيه لكل لاعب ، والتى تغطى الوفاة نتيجه حادث والعجز الكلى والجزئى المستديم والمؤقت .

وأضاف عبد المولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الوثيقه تغطى الحوادث الشخصية على مدار اليوم ، ولاتغطى إصابات الملعب، لافتا إلى أنه تم اسناد العملية للجمعية المصرية للتأمين التعاونى وذلك للسنة السابعة على التوالى ، وتم التجديد بحضور الكابتن أشرف محمود المدير الإدارى وعصام متولى مدير الكرة بالنادى .

 

 

 

 


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تليفونات بنى سويف

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