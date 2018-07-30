2.5 مليون جنيه قيمة التأمين على لاعبى نادى تليفونات بنى سويف

كتب : حسام الشقويرى

كشف وسيط التأمين حمدى عبد المولى، أنه تم التأمين على لاعبى الفريق الأول لكرة القادم بنادى تليفونات بنى سويف المملوك للشركة المصرية للإتصالات ، بوثيقة الحوادث الشخصية لـ25 لاعب بقيمة 2.5 مليون جنيه بواقع 100 الف جنيه لكل لاعب ، والتى تغطى الوفاة نتيجه حادث والعجز الكلى والجزئى المستديم والمؤقت .

وأضاف عبد المولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الوثيقه تغطى الحوادث الشخصية على مدار اليوم ، ولاتغطى إصابات الملعب، لافتا إلى أنه تم اسناد العملية للجمعية المصرية للتأمين التعاونى وذلك للسنة السابعة على التوالى ، وتم التجديد بحضور الكابتن أشرف محمود المدير الإدارى وعصام متولى مدير الكرة بالنادى .