وزير الكهرباء: الرئيس لا يقبل بأنصاف الحلول وفاوض "سيمنز" على أقل سعر

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يقبل بأنصاف الحلول لأية أزمة بالبلاد ويوجه المسئولين ويطالبهم بحلول جذرية، لافتاً إلى أنه أثناء مفاوضة رئيس شركة سيمنس مع الرئيس حصل على أقل سعر تعاقدت به الشركة فى العالم ، وتابع:"اتفقنا مع رئيس شركة سيمنز على محطة واحدة بالسعر المتفق عليه ثم تم الاتفاق على ٣ محطات بنفس السعر".

وأضاف "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنها المرة الأولى التى يرى شركة أجنبية تعطى أوامر تشغيل بالطريقة التى تعاملت بها شركة سيمنز بسبب ثقتهم فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد وزير الكهرباء، أنه يعمل فى مجال الكهرباء لأكثر من 40 عاما، وتابع:"حجم الإنجازات الحالية لم تحدث من قبل.. 145 مليون ساعة عمل لـ 24 ألف عامل كانوا لهم دور رئيسى فى الوصول بهذه المشروعات.. المشروعات اتكلفت 6 مليار يورو.. والشغل اللى اتعمل يساوى أكثر من ذلك كثيرا .. ومصر فخوره وسيمينس فخورة بهذه المشروعات".

ولفت "شاكر" إلى أن قطاع الكهرباء أحد عناصر الحياة الأساسية وعدم معالجة أزمتها كان يمكن له أن يدخل البلاد فى دوامة حقيقية، وتابع:"والمكسب الأساسى هو التخلص من الأزمة نهائياً".