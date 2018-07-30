وزير الخارجية البريطانى يرحب بعرض الصين اتفاقا تجاريا لما بعد بريكست

أ ف ب

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، اليوم الاثنين، إنه يرحب بعرض الصين إجراء محادثات بشأن اتفاق للتبادل التجارى لمرحلة ما بعد بريكست وذلك خلال زيارته لبكين سعيا لتعزيز العلاقات قبل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى العام المقبل.

ويزور هانت، الذى عين وزيرا للخارجية فى وقت سابق هذا الشهر، العاصمة الصينية لإجراء محادثات مع نظيره الصينى وانج يى وغيره من كبار المسؤولين، ضمن جولة تشمل محطتين فى باريس وفيينا حيث يجرى محادثات مع نظيريه الاوروبيين حول بريكست.

وقال هانت خلال مؤتمر صحفى مشترك "ناقشنا العرض الذى قدمه وزير الخارجية وانج لبدء محادثات بشأن اتفاق محتمل للتبادل الحر بين بريطانيا والصين، ما بعد بريكست".

واضاف "نرحب بذلك وقلنا إننا سندرسه".