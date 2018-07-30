نيابة أسيوط تعاين البرج السكنى المائل بتقسيم الحقوقيين

أسيوط - محمود عجمى

عاين فريق من النيابة العامة بأسيوط، منذ قليل، برج سكنى مكون من 12 طابق، والذى تعرض للميل بمنطقة الحقوقيين بحى شرق أسيوط .

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من سكان منطقة الحقوقيين، يفيد تعرض برج سكني حديث البناء، مكون من 12 طابق ميل إلى الأمام بنحو 10 سنتميترات.

وعلى الفور، انتقل اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان، وقوات الدفاع المدنى والإنقاذ السريع، والمرور إلى موقع البلاغ، وقامت قوات الإنقاذ السريع بإخلاء البرج المائل وعقار مجاور له، مكون من 6 طوابق بسبب تصدعه.

وقام حى شرق أسيوط، بفصل التيار الكهربائى والغاز الطبيعى عن المنطقة، فيما قامت إدارة المرور بإغلاق الطرق المؤدية للبرج، ووضع حواجز حديدية لمنع مرور المواطنين بمحيط البرج المائل .