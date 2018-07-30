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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:41 م
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ننشر نص أمر إحالة 22 متهما بالتجمهر فى أحداث "جزيرة الوراق" للمحاكمة

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:27 م
ننشر نص أمر إحالة 22 متهما بالتجمهر فى أحداث "جزيرة الوراق" للمحاكمة هيئة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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ينشر "اليوم السابع" نص أمر إحالة 22 متهم من أهالى جزيرة الوراق، والمتهمين بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص، وذلك فى منتصف شهر يونيو الماضي، اعتراضًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.
 
وجاء بأمر الإحالة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق تم تقيد الدعوة جنحة بالمواد "1 ، 4 ، 8 ، 19 ، 21" من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، الصادر بشأن التظاهر.
 
واتهمت النيابة العامة بالجيزة كلًا من "سيد.م" و"خالد.ع" و"ربيع.س"، و"سيد.ع" و "محمد.ع" و"كامل.ع" و"أحمد.ن"، "زينب.ع" ، "عبد الفتاح.م" ، و"رأفت.ع" و"حمدى.ع" و"مصطفى.ع" و"إبراهيم.ا"، "سعيد.ح".
 
وكلًا من "إبراهيم.ج"، "حسين.م"، "أحمد.ع"، "جمال.م"، "محمد.ا"،"خالد.ع"، و"خالد.م" و"خالد.ع"، بالتظاهر فى مكان عام دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وحدد الجهة القضائية المختصة جلسة اليوم 30 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية أمام محكمة طوارئ أمن الدولة.
 
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أمر إحالة المتهمون
 

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