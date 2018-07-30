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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:56 م
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ننشر السيرة الذاتية للواء نائل رشاد مدير أمن أسوان الجديد

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:20 م
ننشر السيرة الذاتية للواء نائل رشاد مدير أمن أسوان الجديد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
أسوان – عبد الله صلاح
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018م، والتى تضمنت نقل اللواء نائل رشاد إلى منصبه الجديد مديرا لأمن أسوان خلفاً للواء فتح الله حسنى، والذى أحيل للمعاش.

 

وحول السيرة الذاتية لمدير أمن أسوان الجديد، فهو اللواء نائل محمد رشاد السيد عثمان، وكان يشغل منصب نائب مدير أمن الإسكندرية منذ عدة شهور، بعد أن تمت ترقيته من منصبه الذى كان يشغله وقتها وهو مساعداً لمدير أمن الإسكندرية.

 

وحاز اللواء نائل رشاد ثقة وزارة الداخلية بعد تجديد الثقة لمدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، ومساعدوه وعلى رأسهم اللواء نائل رشاد نائب مدير أمن الإسكندرية آنذاك، بعد الجهود الأمنية التى تم بذلها فى ضبط إيقاع الأمن العام، خاصة بعد حادثة الاعتداء الإرهابى على الكنيسة المرقسية فى محطة الرمل، وغير ذلك من الجهود الأمنية المبذولة.

 

وفى أول تصريح صحفى لمدير أمن أسوان الجديد، أكد اللواء نائل رشاد لـ"اليوم السابع" أنه يفضل الاطلاع على الملفات الأمنية بالمحافظة أولا قبل الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو بيانات إعلامية، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على الاستقرار الأمنى بالمدينة السياحية أسوان.


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