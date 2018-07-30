نقيب المحامين السابق بالجزائر:قطر تنفذ أجندات أجنبية والمنطقة مستهدفة

رسالة بيروت : محمد السيد

أكد محمد عبله نقيب المحامين الجزائريين السابق،أن العلاقات المصرية الجزائرية جيدة وأن هناك تعاون و تفاهم و تدعيم و تشاور بين البلدين ،مضيفا أن مصر لها دور تاريخى ورائد فى المنطقة العربية.

وأضاف عبله فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المنعقد ببيروت أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد من عوامل الاستقرار بالنسبة لمصر و المنطقة العربية ،مشيرا الى أنه كان لابد من فترة رئاسية ثانية للرئيس السيسى حتى يستكمل برنامجه الاصلاحى .

واشار الى أن هناك بعض الدول تنفذ أجندات خارجية لزعزعة استقرار المنطقة العربية ، وأن قطر تنفذ أجندات أجنبية ،مؤكدا أن تقارير هيومان رايتس ووتش غير موضوعية و غير حيادية ،مشددا على ضرورة أن يكون لاتحاد المحامين العرب دورا فى مواجهة تلك التقارير و التصدى لها.

وتابع نقيب المحامين الجزائريين السابق :" جميع البلدان العربية مستهدفة ، والأحزاب السياسية فى الجزائر مقبولة و الأحزاب الدينية لدينا معتدلة"،وعن ما أثير بشأن مقر اتحاد المحامين العرب ، أكد على أنهم لن يسمحوا بنقل مقر الاتحاد من القاهرة و أن ذلك خط أحمر .