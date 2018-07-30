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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:32 م
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نزوح أكثر من 100 ألف من منازلهم بسبب السيول فى ميانمار - صور

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:48 م
نزوح أكثر من 100 ألف من منازلهم بسبب السيول فى ميانمار - صور ميانمار
رويترز
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قال مسؤولون حكوميون اليوم الاثنين إن السيول نتيجة الأمطار الموسمية فى ميانمار تسببت فى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأجبرت أكثر من مئة ألف على الفرار من ديارهم فيما نقل عمال الإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل إلى بر الأمان فى قوارب.

وانهمرت أمطار غزيرة على مناطق فى جنوب وشرق ووسط البلاد منذ الأسبوع الماضى فقطعت الطرق السريعة ودمرت الجسور وغمرت مساحات واسعة من الأراضى.

وقالت نواى نواى سوى مساعدة مدير إدارة مواجهة الكوارث إن 11 شخصا قُتلوا بينهم ثلاثة جنود كانوا يساعدون فى جهود الإغاثة وأبلغ عن فقدانهم فى مطلع الأسبوع .

أطفال وسط المياه
أطفال وسط المياه

وأضافت "11 حالة وفاة حتى الآن... أكثر من 119 ألفا باتوا مشردين. إدارة مواجهة الكوارث تقدم لضحايا السيول الأرز وغيره من الحصص الجافة مثل المعكرونة (المكرونة) والأسماك المعلبة".

وأبلغ وين ميات أيى وزير التضامن الاجتماعى رويترز أن ثلاثة أشخاص غرقوا اليوم الاثنين فى ولاية مون الجنوبية. وقال "جرفتهم المياه".

وحثت الحكومة الناس على مغادرة المناطق المنخفضة والتوجه إلى ملاجئ الإغاثة.

ارتفاع هائل فى منسوب المياه
ارتفاع هائل فى منسوب المياه

 

أمطار غزيرة على معظم الأنحاء
أمطار غزيرة على معظم الأنحاء

 

جانب من الأمطار الغزيرة
جانب من الأمطار الغزيرة

 

جانب من الأمطار
جانب من الأمطار

 

سيول فى ميانمار
سيول فى ميانمار

 

نزوح السكان من منازلهم
نزوح السكان من منازلهم

 

نزوح السكان
نزوح السكان

 

هطول غزير للأمطار
هطول غزير للأمطار

 


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