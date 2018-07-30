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"ندى ونادين": فخورين بحضور مؤتمر الشباب مع الرئيس ونتمنى الغناء لمصر أمامه

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:20 م
"ندى ونادين": فخورين بحضور مؤتمر الشباب مع الرئيس ونتمنى الغناء لمصر أمامه ندى ونادين شريف أحمد المنسى
كتب إبراهيم حسان
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علقت ندى شريف أحمد المنسى، من أوائل الجمهورية فى الثانوية العامة بنظام الدمج، على حضورها مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، قائلة: "كان شرف ليا إنى أحضر المؤتمر وأشوف الرئيس السيسى".

 

وتابعت ندى، خلال لقائها مع برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية النهار: "عندى أمل إن الرئيس يكرمنى وهغنى قدامه وقف الخلق لأم كلثوم"، مشير إلى أن المعلمين بالمدرسة كانوا يقدمون لهم الرعاية الكاملة فى المدرسة، ويتعاملون معهم مثل أبنائهم.

 

ومن جانبها قالت نادين شريف أحمد المنسى، توأم ندى، ومن أوائل الثانوية العامة أيضًا بنظام الدمج، إنها حصلت على الدرجات النهائية فى امتحانات الثانوية العامة، ومجموعها كان 410 من 410.

 

وعن حضورها مؤتمر الشباب، علقت قائلة: "فخورة بحضورى مؤتمر الشباب، وكنت فرحانة بشدة عند سماع توصيات الرئيس السيسى لكل مؤسسة".


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اوائل الثانوية العام بنظام الدمج

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