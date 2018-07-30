نائب محافظ القاهرة: التصدى للبناء المخالف خلال الإجازات الرسمية

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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، بضرورة التصدى لكل محاولات البناء المخالفة وإزالة المخالفات فى المهد خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية، والتى يستغلها البعض فى إقامة المباني المخالفة، والالتزام بمعايير اختيار أماكن شوادر اللحوم بحيث يتم رفع مخلفات عمليات الذبح فى حينها، ومواجهة المشكلات الطارئة التى تنتج من مخلفات الذبح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد أيمن عبد التواب، اليوم الإثنين، مع رؤساء أحياء المنطقتين؛ لمناقشة الاستعدادات الضرورية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بمجمع الأحياء بروض الفرج.

وأكد عبدالتواب، ضرورة إحكام الرقابة البيطرية والتموينية وتكثيف حملات الطب البيطرى على المنافذ الثابتة والمتحركة لحماية المواطنين من استغلال بعض التجار وبيع لحوم فاسدة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتشديد على المرور اليومى لرصد أى تغيرات، لافتا إلى ضرورة مراجعة العقارات الآيلة لسقوط ومراجعة قرارتها وتنفيذها مع الالتزام بالكتاب الدورى للمحافظ بشأنها.

وشدد عبد التواب على أهمية المرور على الملاهى، والتأكد من صلاحية الأجهزة الترفيهية بها مع التنسيق مع الحدائق المتخصصة لمراجعة استعداداتها لاستقبال المواطنين وعمل الصيانة اللازمة للإنارة بها ومراجعة جميع المراسى والتنسيق مع شرطة المسطحات، إلى جانب التأكيد على الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات وأعمال التشجير والإنارة وإزالة المخالفات بكافة أنواعها.