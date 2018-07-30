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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:20 م
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نائب سفير الاتحاد الأوروبى: 9 مليون يورو لدعم تطبيق اللامركزية فى مصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:01 م
نائب سفير الاتحاد الأوروبى: 9 مليون يورو لدعم تطبيق اللامركزية فى مصر ساندرا دى وال نائب سفير الاتحاد الأوروبى
أشرف عزوز وماجد تمراز
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أكد السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية، أن الهدف من مؤتمر "اللامركزية فى مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية تجارب إقليمية"، هو دعم الإصلاح الإدارى فى مصر، وتعزيز تطبيق الحكم الرشيد ومساعدة الحكومة على تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، مؤكدا أن وزارتى التنمية المحلية والتخطيط، هما الأكثر استفادة من برامج اللامركزية.
 
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر "التنمية المحلية واللامركزية فى مصر" المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن أهم أهداف مشروع تطبيق اللامركزية بمساهمة من الاتحاد الأوروبى، هو تطوير إمكانيات الحكومة وتعزيز أداءها، كما ساهم المشروع فى فتح 3 مراكز لتدريب العاملين فى المحليات بالمنيا لخدمة إقليم الصعيد، والمنوفية لخدمة الدلتا، والإسماعيلية لخدمة منطقة القناة.
 
ومن جانبها، قالت ساندرا دى وال نائب سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن الاتحاد يفخر بتقديم الدعم لمصر لتطبيق اللامركزية، مؤكدة أن دعم المشروع يصل لـ 9 مليون يورو، حيث ساهم المشروع فى تسهيل استخراج رخص البناء بنسبة تجاوزت الـ 90% بشكل أسرع من السابق، وسيتم تعميم ذلك على بقية الخدمات .
 
 
 

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