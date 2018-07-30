مياه الأمطار تغمر وحدات الحالات الحرجة بمستشفيات الهند - صور

رويترز

قال مسؤول اليوم الإثنين إن أمطارا غزيرة غمرت وحدة الحالات الحرجة بمستشفى فى شرق الهند فى حين دمرت الأمطار الموسمية منازل فى مناطق مختلفة من البلاد وأجبرت السكان على الفرار لمناطق مرتفعة.

وعرض التلفزيون لقطات لأطباء يخوضون فى مياه بلغ ارتفاعها مستوى الركبتين ويعتنون بالمرضى الراقدين على أسرة جرى رفعها فى مستشفى وكلية طب نالاندا الحكومية فى بانتا عاصمة ولاية بيهار.



المرضى وسط المياه

ونقل بعض المرضى إلى الخارج حتى يتمكن العاملون من نزح المياه التى تسربت إلى المعدات الطبية.

وقتلت العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية أكثر من 1500 شخص فى مختلف أرجاء البلاد منذ بداية العام، وتميل أغلب الجهود الحكومية فى الهند إلى التركيز على الإغاثة مع ضعف نظم الإنذار المبكر وقلة التركيز على الوقاية.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على ولاية بيهار وولاية أوتار براديش المجاورة حيث لقى 80 شخصا حتفهم فى الأيام الأربعة الماضية سواء غرقا أو نتيجة انهيار جدران.

وارتفع منسوب المياه فى الأنهار التى تمر فى ولاية أوتار براديش. وقال سانجاى كومار مسؤول الإغاثة بالولاية "الأسبوع القادم سيكون حاسما. إذا استمر ارتفاع منسوب المياه... سنواجه بالتأكيد فيضانا".

وقال كيه. ماهيش مسؤول الإدارة المحلية بالمنطقة إنه تم نقل أكثر من عشرة آلاف شخص من المقيمين قرب ضفتى نهر يامونا فى دلهى والمناطق المحيطة بها إلى خيام فى أراض مرتفعة بعد أن تجاوز منسوب المياه علامات الخطر.



المرضى وسط مياه الأمطار



المياه تغمر وحدات الحالات الحرجة



أمطار



جانب من مياه الأمطار



نقل المرضى وسط مياه الأمطار