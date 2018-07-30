video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مقدمة بعثة حج "التضامن" تغادر اليوم للمدينة المنورة لاستقبال حجاج الجمعيات

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:00 ص
مقدمة بعثة حج "التضامن" تغادر اليوم للمدينة المنورة لاستقبال حجاج الجمعيات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تغادر مقدمة البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين إلى المدينة المنورة لتكون فى استقبال حجاج بيت الله الحرام، استعدادا لبدء عمليات تفويج الحجيج حيث من المقرر أن يسافر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية يوم الخميس المقبل.

 

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات جيدة فى تنظيم حج الجمعيات الأهلية لـ12 ألف حاج يمثلون 3450 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، حيث نجحت الوزارة على مدار الثلاث سنوات الماضية فى تنظيم برامج لحج الجمعيات جيدة سواء من خلال الخدمات المقدمة خلال أداء المناسك أول فى الإقامة بالفنادق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"لبيك اللهم لبيك".. "التضامن" تنتهى من تدريب مشرفى حج الجمعيات.. التعامل مع الحالات المرضية وخدمة زوار بيت الله أهم محاور برامج التدريب.. وبدء إعداد برنامج توعية للحجاج عقب عيد الفطر.. وسفر أول الأفواج 2 أغسطس

وزارة التضامن تبدأ تدريب مشرفى بعثة حج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن

بعثة حج التضامن

المدينة المنورة




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

تعرف على موعد حصول هواتف سامسونج المختلفة على أندرويد أوريو

تعرف على موعد حصول هواتف سامسونج المختلفة على أندرويد أوريو

ماجواير يهرب من ضغوط حرب مانشستر يونايتد وليستر سيتى بعطلة ساخنة

ماجواير يهرب من ضغوط حرب مانشستر يونايتد وليستر سيتى بعطلة ساخنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة