مقدمة بعثة حج "التضامن" تغادر اليوم للمدينة المنورة لاستقبال حجاج الجمعيات

كتب مدحت وهبة

تغادر مقدمة البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين إلى المدينة المنورة لتكون فى استقبال حجاج بيت الله الحرام، استعدادا لبدء عمليات تفويج الحجيج حيث من المقرر أن يسافر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية يوم الخميس المقبل.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات جيدة فى تنظيم حج الجمعيات الأهلية لـ12 ألف حاج يمثلون 3450 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، حيث نجحت الوزارة على مدار الثلاث سنوات الماضية فى تنظيم برامج لحج الجمعيات جيدة سواء من خلال الخدمات المقدمة خلال أداء المناسك أول فى الإقامة بالفنادق.