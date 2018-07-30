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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:47 م
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مقتل 3 من مسلحى داعش فى كمين بشمال شرق ديالى العراقية

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:39 م
مقتل 3 من مسلحى داعش فى كمين بشمال شرق ديالى العراقية الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة عناصر من مسلحى "داعش" فى كمين لقوة قتالية من الحشد الشعبى شمال شرق المحافظة.

وقال الحسينى فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية" نيوز، إن "قوة قتالية من الحشد الشعبى قتلت ثلاثة من مسلحى داعش فى كمين فى وادى جنت الواقع شمال شرق بعقوبة".

وأضاف أن قوات الحشد الشعبى نجحت خلال الأشهر الماضية، من خلال كمائن منظمة فى الإطاحة بالعديد من قادة داعش ضمن ما يعرف بولاية ديالى".

وكان الحشد الشعبى قد أعلن فى الأشهر الماضية مقتل العديد من قادة ومسلحى "داعش" فى كمائن منظمة.

 


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