مصرع طالب سقط أسفل عجلات قطار مميز بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طالب يقيم بناحية قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا، جثة هامدة، عقب اختلال توازنه أثناء ركوبه القطار رقم 832 مميز القاهرة أسوان عقب تحركه، مما نتج عنه سقوطه أسفل عجلات القطار ووفاته.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطا الشمال، يفيد وفاة طالب بدائرة قسم شرطة طهطا عقب سقوطه أسفل عجلات قطار مميز بدائرة القسم.

بالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، أنه أثناء محاولة رومانى ناجح فخرى معوض 24 سنة طالب ويقيم بناحية الصفيحة دائرة مركز طهطا، استقلال القطار رقم 832 مميز القاهرة – أسوان عقب تحركه اختل توازنه، وسقط أسفله مما أدى لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعى وبسؤال والد المتوفى 46 سنة فلاح، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية، ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى، ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1871 إدارى القسم لسنة 2018 ، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن.