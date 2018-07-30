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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:47 م
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مصرع سيدة وابنتها فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالإسكندرية

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:49 م
مصرع سيدة وابنتها فى حادث تصادم على الطريق الدولى بالإسكندرية جثة - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، بعد عبورهما الطريق الدولى بالإسكندرية، واصدامهما بسيارة، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيين بالطريق الدولى بمنطقة كوبرى الروضة - تجاه الإسكندرية.
 
وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة، رقم "س ص ط 6329" مصر،  قيادة "ا اع" 21 سنة سائق بالطريق المشار إليه، اصطدمت "م ر ش" 35 سنة ربة منزل وابنتها "ل م ي" 6 سنوات، حال عبورهما الطريق مما أدى لوفاتهما.
 
وبسؤال زوج الأولى ووالد الثانية "م ع ى" 39 سنة، بدون عمل أيد ما جاء بالفحص واتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاتهما، وتم نقل جثتى المتوفيتين لمشرحة الإسعاف، تم التحفظ على السيارة وقائدها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر المحضر رقم إدارى قسم شرطة ثالث المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
 
 

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