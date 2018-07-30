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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:31 م
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مصرع أحد مصابى حادث الدهس بمدينة مونستر الألمانية متأثرا بجروحه

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:25 م
مصرع أحد مصابى حادث الدهس بمدينة مونستر الألمانية متأثرا بجروحه مونستر
أ ش أ
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أعلنت السلطات الألمانية وفاة أحد مصابى حادث الدهس الذى وقع قبل نحو أربعة شهور بمدينة مونستر شمال غربى البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء الحادث إلى أربعة أشخاص بالإضافة إلى مصرع الجاني.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية ، اليوم الاثنين ، عن الشرطة الألمانية أن المصاب البالغ من العمر 56 عاما والذى يحمل الجنسية الهولندية تُوفى أمس الأحد فى المستشفى متأثرا بجروحه.

وكانت السلطات الألمانية قد صرحت بأن المهاجم مواطن ألمانى يدعى ينس رتر ويبلغ من العمر 48 عاما ، دهس بسيارته بشكل متعمد حشدا من الناس كانوا يجلسون خارج مقهى قبل أن يقوم بإطلاق النار على نفسه ، وكان الهجوم الذى وقع فى السابع من أبريل الماضى قد أسفر عن إصابة 20 شخصا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن رتر كان يسعى للحصول على علاج نفسى قبل أسابيع من وقوع الهجوم.


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