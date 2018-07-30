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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:14 ص
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مصدر روسى: دى ميستورا يناقش إنشاء لجنة دستورية سورية بسوتشى خارج إطار أستانة

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:40 ص
مصدر روسى: دى ميستورا يناقش إنشاء لجنة دستورية سورية بسوتشى خارج إطار أستانة دى ميستورا
أ ش أ
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قال مصدر روسى مطلع، إن المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، قد يناقش اليوم فى سوتشى مع ممثلى الدول الضامنة لوقف إطلاق النار فى سوريا إنشاء لجنة دستورية خلال الجولة العاشرة من المفاوضات السورية بصيغة أستانا، مشيرا إلى أن هذا سيكون خارج إطار أستانة.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) أن وفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وصل إلى سوتشى للمشاركة فى اللقاء العاشر بصيغة أستانة.

يشار إلى أن ممثلى الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) يشاركون فى اللقاء، بالإضافة إلى وفد من المعارضة السورية.

وكانت مصادر روسية أكدت فى وقت سابق أن جولة سوتشى ستركز على الوضع الإنسانى وعودة اللاجئين وقضية المعتقلين والمفقودين، وقد أعلنت الولايات المتحدة فى وقت سابق أنها لن تشارك فى لقاء سوتشي، مشددة على تمسكها بمرجعية جنيف.

 

 


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