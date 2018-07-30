مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنعًا للأثاث.. ويؤكد تشجيع الدولة للقطاع الخاص

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، مصنعًا لتصنيع الأخشاب والأثاث بالمدينة الصناعية ببلطيم، ومتابعة كيفية التشغيل والتصنيع والإنتاج، والاطلاع على كيفية التخلص من النفايات والمخلفات لعدم إحداث الضرر بالبيئة.

كما استمع لكيفية تصنيع الأخشاب المستوردة لإنتاج الأثاث وطرحها بالسوق المصري بسعر التكلفة، وتشغيل عدد كاف من الشباب في مختلف المجالات المهنية، وتدريب الكوادر على ماكينات النقش والشطف والتقطيع والتلميع والتركيب والتغليف، وتفقد مساعد المحافظ ، أعمال إحلال وتجديد كافة صفايات المطر بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية ببلطيم .

وأكد على سرعة تنفيذ الأعمال المكلف بها، من تطهير وتنظيف البالوعات والمطابق بالطرق الرئيسية والفرعية والشوارع الداخلية للمدينة، وإحلال وتجديد كافة الأغطية المتهالكة ومنتهية الصلاحية، بالتنسيق الكامل والمسبق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببلطيم .

وأضاف عبدالقادر، أنه شدد على رفع المخلفات الناتجة عن تطهير هذه البلوعات قبل حلول فصل الشتاء بكافة المناطق المختلفة بالمدينة وتشكيل فريق عمل للمتابعة الكاملة ،لإنشاء قاعدة بيانات للحصر الميداني لكافة الشوارع وما بها من صفايات للمطر وموافاتنا على مدار الساعة .

وقال مساعد المحافظ، :"تعتبر المدن الصناعية من أهم المشاريع الاقتصادية والأفكار التى تنفذها الدولة، بهدف تطوير القطاع الصناعي فيها والإنتاجى، مع معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، إذ يعتبر القطاع الاقتصادى من أكثر القطاعات استيعاباً للأيدى العاملة من مختلف مستوياتها الفنية والعلمية، من خلال برنامج الدولة الأول وهو القضاء على البطالة" .

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار بالقطاع الصناعى، كما أنها تعمد إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، مع تخفيف نسبة البطالة فى المجتمع عن طريق تعاون المستثمرين في المشاركة بإقامة بعض الخدمات والمصانع والشركات اللازمة لاستثماراتهم.