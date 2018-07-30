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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:34 م
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مسئول عراقى: الأهالى يقتلون اثنين من مسلحى "داعش" شرق ديالى

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:14 م
مسئول عراقى: الأهالى يقتلون اثنين من مسلحى "داعش" شرق ديالى العراق
أ ش أ
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أعلن النائب السابق عن محافظة ديالى فرات التميمى، مقتل اثنين من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى على يد الأهالى شرق المحافظة.

وقال التميمى ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية مساء اليوم الإثنين - إن "الأهالى فى منطقة شاه على فى أطراف قضاء بلدروز (35 كم شرق بعقوبة) يقودهم أحد شيوخ قبيلة كنانة نجحوا فى نصب كمين نوعى لخلية تابعة لداعش وقتلوا اثنين من مسلحيها بعد اشتباك دام أكثر من نصف ساعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف التميمى أن "الأهالى ينصبون كمائن فى تلك المناطق زراعية متعددة شرق ديالى بعد تكرار هجمات داعش على المزارعين"، لافتًا إلى أن "ما حصل هى فزعة عشائرية تعطى رسالة بأن كل مكونات ديالى رافضة لوجود المتطرفين وهى تحمل السلاح لقتاله والقضاء عليه".
وكان "داعش" شن هجمات ضد مزارعين فى مناطق شرق ديالى ومنها بلدروز فى الأشهر الماضية، ما أسفر عن سقوط ضحايا.


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