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محمد بن راشد: مهلة 6 أشهر لجهات حكومية اتحادية لتغيير بيئة عملها

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:58 م
محمد بن راشد: مهلة 6 أشهر لجهات حكومية اتحادية لتغيير بيئة عملها محمد بن راشد ال مكتوم
كتبت ميرفت رشاد
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إنه اطلع على تقارير رضا الموظفين فى 40 جهة حكومية اتحادية واتضح أن نسبة الرضا فى بعض الجهات تصل لـ 93%.

وأضاف فى تغريدة على "تويتر" "لدينا 5 جهات تقل فيها نسبة الرضا عن 60 %"

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن هذه النسب غير مقبولة، مشددا على أن رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين.

ومنح الشيخ محمد بن راشد، 6 أشهر مهلة لمدراء هذه الجهات لتغيير بيئة العمل مجددا تأكيده على أن الموظفين هم رأس مال الحكومة الأعلى.

 

 


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