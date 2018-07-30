محافظة القاهرة: إنشاء سوق سوهاج الحضاري بتكلفة 2.8 مليون جنيه

أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء سوق سوهاج الحضارى، الذى يخدم الحى لنقل جميع الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن السوق يسع 120 محلاً.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة سوق سوهاج 2 مليون جنيه و800 ألف جنيه، وأنه سيتم دراسة أوراق من يتم تسكينهم جيدًا فى السوق الجديد.

وفى السياق قال صابر: "جارٍ إنشاء شارع مصر لاستيعاب عربات المأكولات والمشروبات التى تجوب الشوارع فى إطار القانون الجديد، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر".