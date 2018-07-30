لجنة أراضى الدولة: إزالة تعديات على 1.5 مليون متر مربع خلال 9 أيام

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واصلت قوات إنفاذ القانون الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية بملف أراضى الدولة وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل حيث تم إزالة 2422 حالة مخالفة على أراضي مبانى بإجمالى مساحة مليون و581 ألف متر مربع خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجارى.

وذكر بيان للجنة أراضى الدولة، اليوم الاثنين، أن قوات إنفاذ القانون أزالت 483 حالة تعد على أراض زراعية مخالفة بإجمالي 23 ألف فدان.

من جهتها، أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية - فى تقرير اليوم - استمرار موجة الإزالات فى كافة المحافظات بالتنسيق والمتابعة من خلال هيئة عمليات القوات المسلحة والتزام تطبيق القانون على جميع الحالات بما يضمن استعادة حق الدولة.