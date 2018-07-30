video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجنة أراضى الدولة: إزالة تعديات على 1.5 مليون متر مربع خلال 9 أيام

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:10 م
لجنة أراضى الدولة: إزالة تعديات على 1.5 مليون متر مربع خلال 9 أيام وزير التنمية المحلية
أ ش أ
إضافة تعليق

واصلت قوات إنفاذ القانون الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية بملف أراضى الدولة وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل حيث تم إزالة 2422 حالة مخالفة على أراضي مبانى بإجمالى مساحة مليون و581 ألف متر مربع خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجارى.

وذكر بيان للجنة أراضى الدولة، اليوم الاثنين، أن قوات إنفاذ القانون أزالت 483 حالة تعد على أراض زراعية مخالفة بإجمالي 23 ألف فدان.

من جهتها، أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية - فى تقرير اليوم - استمرار موجة الإزالات فى كافة المحافظات بالتنسيق والمتابعة من خلال هيئة عمليات القوات المسلحة والتزام تطبيق القانون على جميع الحالات بما يضمن استعادة حق الدولة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنمية المحلية تطلق مبادرة لتأهيل الشباب والانضمام لبرنامج "قيادات المستقبل"

بعد غد.. التنمية المحلية تفتتح مؤتمرا دوليا بعنوان "التنمية المحلية واللامركزية"

وزير التنمية المحلية: نسعى لتطبيق اللامركزية فى المحافظات خلال 5 سنوات

مصر

لجنة أراضى الدولة

وزارة التنمية المحلية

المهندس شريف إسماعيل

أخبار مصر

أخبار مصر الآن




لا تفوتك
وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة