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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:48 م
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لافروف: قرار اليونان طرد دبلوماسيين روس اتخذ تحت ضغط شديد

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:59 م
لافروف: قرار اليونان طرد دبلوماسيين روس اتخذ تحت ضغط شديد لافروف
موسكو (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، إن قرار اليونان طرد دبلوماسيين روس تم اتخاذه تحت ضغط شديد.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله، خلال منتدى الشباب التعليمى لعموم روسيا: " فيما يخص اليونان، ليس لدينا أى سبب للتشكيك فى أن هذه القرارات تم اتخاذها تحت ضغط شديد من أولئك الذين يريدون تشكيل دولة مناهضة لروسيا " .

وكانت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية قد أفادت فى 11 يوليو الجارى، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، بأن اليونان تعتزم طرد دبلوماسيين روس ومنع اثنين آخرين من دخول البلاد، بسبب "سلوك غير قانونى يهدد الأمن القومى".

 


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اليونان

طرد دبلوماسيين روس

اليونان تطرد دبلوماسيين روس

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